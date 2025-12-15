Staffel 3Folge 14vom 15.12.2025
Phönix aus der AscheJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 14: Phönix aus der Asche
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Durch Rayna kommt Jeffs Karriere ins Trudeln, doch der ambitionierte Geschäftsmann plant bereits sein Comeback: Er fragt Luke, ob er nicht mit ihm ein eigenes Label gründen will. Derweil erwägt Deacon, an einer klinischen Studie teilzunehmen.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Lionsgate