Staffel 3Folge 8vom 15.12.2025
Gemeinsam einsamJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 8: Gemeinsam einsam
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
In Nashville stehen die CMA-Awards an, bei denen sich alljährlich das Who's who der Country-Szene trifft. Rayna und Luke haben beide Aussichten auf einen Preis und sind in einer Kategorie sogar Konkurrenten. Leider nimmt der Abend eine unglückliche Wende, als Rayna in Lukes Tasche vor Beginn der Gala einen Ehevertrag findet. Auch Averys Eltern sind zur Verleihung angereist, denn ihr Sohn gehört zu den Nominierten.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate