Staffel 3Folge 3vom 15.12.2025
Sehnsucht nach mehrJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 3: Sehnsucht nach mehr
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Rayna will ein Datum für die Hochzeit mit Luke festsetzen. Allerdings stellt sich das Ganze als gar nicht so einfach dar, denn sowohl sie als auch ihr Zukünftiger haben in den nächsten Monaten volle Terminkalender. Unterdessen hat Juliette mit Übelkeit zu kämpfen und hat beim Vorsprechen für die Filmrolle ernste Schwierigkeiten, ihr bislang gut gehütetes Geheimnis zu verbergen.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Lionsgate