Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Nashville

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 4vom 15.12.2025
Vergessen macht blind

Vergessen macht blindJetzt kostenlos streamen

Nashville

Folge 4: Vergessen macht blind

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Juliette beichtet Rayna, dass sie schwanger ist. Sie will allerdings nicht, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, denn sie möchte das Baby nach der Geburt zur Adoption freigeben. Derweil erwischt Zoey Gunnar und Scarlett im Lagerraum und ist rasend eifersüchtig. Zwar versucht Scarlett, sie zu überzeugen, dass die beiden nur eine Überraschungsparty geplant haben, doch so recht will Zoey das nicht glauben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nashville
MOVIESPHERE

Nashville

Alle 4 Staffeln und Folgen