Staffel 3Folge 4vom 15.12.2025
Vergessen macht blindJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 4: Vergessen macht blind
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Juliette beichtet Rayna, dass sie schwanger ist. Sie will allerdings nicht, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, denn sie möchte das Baby nach der Geburt zur Adoption freigeben. Derweil erwischt Zoey Gunnar und Scarlett im Lagerraum und ist rasend eifersüchtig. Zwar versucht Scarlett, sie zu überzeugen, dass die beiden nur eine Überraschungsparty geplant haben, doch so recht will Zoey das nicht glauben.
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Nashville
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Lionsgate