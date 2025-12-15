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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 5vom 15.12.2025
Der Weg ins Glück

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Nashville

Folge 5: Der Weg ins Glück

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Während Avery sich auf die ehrenamtliche Tätigkeit vorbereitet, zu der er vom Gericht verdonnert wurde, erhält er überraschend eine Nachricht von Juliette: Sie ist schwanger. Von ihm! Völlig außer sich, taucht Avery wenig später beim Filmset auf leider just in dem Moment, als Juliette eine Sexszene mit Noah dreht. Rayna, ihre Mädchen sowie ihr zukünftiger Luke verbringen derweil einen Familientag in Iowa.

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