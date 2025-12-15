Staffel 4Folge 12vom 15.12.2025
Weg in die FreiheitJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 12: Weg in die Freiheit
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Luke hat seinen alten Freund Riff Bell dazu überredet, gemeinsam mit ihm auf Tour zu gehen. Während die beiden unter Hochdruck das Bühnen-Comeback planen, taucht im "The Beverly" eine vielversprechende junge Künstlerin namens Vita auf. Während die Newcomerin Deacon und Rayna auf Anhieb überzeugen kann, ist Frankie skeptisch.
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Nashville
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Lionsgate