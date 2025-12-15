Staffel 4Folge 3vom 15.12.2025
Die letzte ReiseJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 3: Die letzte Reise
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Nach dem Riss eines zweiten Aneurysma ist Beverly hirntot. Während ihr Bruder Deacon deshalb von schlimmen Schuldgefühlen geplagt wird, steht Tochter Scarlett vor einer schwierigen Entscheidung: Sollen bei ihrer Mutter die lebenserhaltenden Maßnahmen aufrechterhalten werden oder nicht? Unterdessen verhält sich Juliette nach wie vor völlig unberechenbar und zwingt Avery damit zu einem drastischen Entschluss: Er reicht die Scheidung ein.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate