Staffel 4Folge 14vom 15.12.2025
Ein großer SchrittJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 14: Ein großer Schritt
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Juliette kehrt nach einer längeren Zwangspause nach Nashville zurück: Sie hat sich aufgrund einer Wochenbettdepression einer Therapie unterzogen. Zu Hause erwarten sie allerdings direkt einige wichtige Weichenstellungen für ihre Zukunft. Layla steht derweil kurz vor der Veröffentlichung ihres ersten Albums. Um für die nötige Publicity zu sorgen, umwirbt sie Country-Superstar Autumn Chase - in der Hoffnung, ins Vorprogramm von Autumns bevorstehender Tour aufgenommen zu werden.
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Nashville
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Lionsgate