Staffel 4Folge 20vom 15.12.2025
Alte WundenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 20: Alte Wunden
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Nach fast zwei Jahrzehnten voller Hochs und Tiefs ziehen Rayna und Deacon eine Bilanz ihrer recht stürmischen Beziehung. Auch Scarlett, die mitten im Tournee-Stress steckt, gelangt zu neuen, überraschenden Einsichten über sich selbst. Gunnar wird derweil die größte Ehre seiner bisherigen Karriere zuteil: Er darf zusammen mit seinem Idol Sir Elton John auftreten.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate