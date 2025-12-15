Staffel 4Folge 17vom 15.12.2025
Getrennte WegeJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 17: Getrennte Wege
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Rayna und Deacon bemühen sich nach Kräften, sich mit Maddie zu versöhnen. Die beiden wollen auf alle Fälle vermeiden, dass ihr Familienstreit vor Gericht endet. Bald wird auch Raynas Ex-Mann Teddy, der immer noch im Gefängnis sitzt, in die Angelegenheit hineingezogen. Juliette bemüht sich unterdessen, ihre Beziehung zu Avery neu zu beleben. Mit ihrem privaten und beruflichen Erfolg zieht Juliette jedoch auch Laylas Neid auf sich.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate