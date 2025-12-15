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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 2vom 15.12.2025
Rückschläge

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Nashville

Folge 2: Rückschläge

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Während eines Talkshowauftritts bricht Juliette plötzlich zusammen. Avery macht sich Sorgen, doch Juliettes weiterhin unvernünftiges und launisches Verhalten setzt ihm schwer zu. In der Zwischenzeit ist Rayna fest entschlossen, der Welt zu zeigen, dass Highway 65 ein ernstzunehmendes Label ist. Daher plant sie, Markus Keen unter Vertrag zu nehmen, einen der größten Rockmusiker überhaupt.

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