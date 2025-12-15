Staffel 4Folge 6vom 15.12.2025
AbgründeJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 6: Abgründe
42 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Ein Streit zwischen Juliette und einem aggressiven Fan eskaliert und es kommt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Da das Ganze als Video mitgeschnitten wurde, macht die peinliche Szene bald im Internet die Runde. Jeff sieht darin eine gute Chance, seine eigene Karriere voranzubringen. Maddie hat unterdessen Hausarrest und vermisst Colt, der mit seinem Vater auf Tour ist. Derweil werden sich Markus und Rayna über den richtigen Sound seiner Musik partout nicht einig.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate