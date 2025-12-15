Staffel 4Folge 21vom 15.12.2025
Auf ein NeuesJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 21: Auf ein Neues
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Rayna erfährt, dass Maddie Bekanntschaft mit einer Person aus ihrer Vergangenheit gemacht hat, die bereits damals schon falsche Absichten hatte. Um das Schlimmste zu verhindern, greift der Country-Star zu drastischen Mitteln. Juliette muss sich derweil gut überlegen, wie sie sich öffentlich zum Tod von Jeff Fordham äußern will - denn ihre Entscheidung hat auch direkte Auswirkungen auf Layla. Auch Scarlett und Gunnar erwägen, ihre musikalische Zusammenarbeit zu beenden.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate