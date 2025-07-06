Natur im Garten
Folge 39: Natur im Garten
25 Min.Folge vom 06.07.2025
In Tirol hat sich die Biologin Sabine Sladky-Meraner ein grünes Paradies geschaffen: ein Naturgarten voller Vielfalt, mit Bachlauf, Schwimmteich, Tümpel und vielen wilden Rückzugsorten für Tiere. Karl Ploberger zeigt dieses lebendige Gartenidyll und gibt Tipps, wie der eigene Garten sommerfit bleibt. Kräuterexpertin Uschi Zezelitsch sorgt mit erfrischenden Rezepten aus Gurken für Abkühlung, und auf der Garten Tulln entsteht eine regenfeste Pergola als neuer Lieblingsplatz. Außerdem gibt es diesmal Rat, wie man mit lautstarken Fröschen im Gartenteich umgehen kann. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Natur im Garten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0