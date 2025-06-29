Natur im Garten vom 29.06.2025Jetzt kostenlos streamen
Natur im Garten
Folge 38: Natur im Garten vom 29.06.2025
25 Min.Folge vom 29.06.2025
Karl Ploberger meldet sich mit einer neuen Ausgabe von „Natur im Garten“: Er präsentiert einen Therapiegarten in Wien, hat ökologische Tipps für die Rosenpflege, und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert aus der Rose köstliche Tartelettes. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Natur im Garten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0