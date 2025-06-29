Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 38vom 29.06.2025
25 Min.Folge vom 29.06.2025

Karl Ploberger meldet sich mit einer neuen Ausgabe von „Natur im Garten“: Er präsentiert einen Therapiegarten in Wien, hat ökologische Tipps für die Rosenpflege, und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert aus der Rose köstliche Tartelettes. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

ORF2
