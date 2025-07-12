Natur im Garten vom 13.07.2025Jetzt kostenlos streamen
Natur im Garten
Folge 40: Natur im Garten vom 13.07.2025
27 Min.Folge vom 12.07.2025
Karl Ploberger präsentiert einen artenreichen Wüstengarten im Burgenland, widmet sich nicht alltäglichen Kräutern und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert ein Betthupferl aus der Mariendistel. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
Natur im Garten
