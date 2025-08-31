Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Natur im Garten

Natur im Garten vom 31.08.2025

ORF2Staffel 1Folge 41vom 31.08.2025
Natur im Garten vom 31.08.2025

Natur im Garten vom 31.08.2025Jetzt kostenlos streamen

Natur im Garten

Folge 41: Natur im Garten vom 31.08.2025

28 Min.Folge vom 31.08.2025

"Natur im Garten" feiert ein Jubiläum! Anlässlich der 400. Sendung laden Biogärtner Karl Ploberger und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zu einer sommerlichen Gartenparty und präsentieren die schönsten Gartengeschichten aus den vergangenen 399 Folgen. Mit dabei sind auch die Gärtnerinnen der Garten Tulln Susanne Leeb, Tanja Hrovat und Christine Gall. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Natur im Garten
ORF2
Natur im Garten

Natur im Garten

Alle 1 Staffeln und Folgen