Natur im Garten vom 31.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Natur im Garten
Folge 41: Natur im Garten vom 31.08.2025
28 Min.Folge vom 31.08.2025
"Natur im Garten" feiert ein Jubiläum! Anlässlich der 400. Sendung laden Biogärtner Karl Ploberger und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zu einer sommerlichen Gartenparty und präsentieren die schönsten Gartengeschichten aus den vergangenen 399 Folgen. Mit dabei sind auch die Gärtnerinnen der Garten Tulln Susanne Leeb, Tanja Hrovat und Christine Gall. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Natur im Garten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0