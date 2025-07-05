Zum Inhalt springenBarrierefrei
Natur im Garten vom 06.07.2025

ORF2 Staffel 1 Folge 39 vom 05.07.2025
Folge 39: Natur im Garten vom 06.07.2025

25 Min. Folge vom 05.07.2025

In Tirol hat sich die Biologin Sabine Sladky-Meraner ein grünes Paradies geschaffen: ein Naturgarten voller Vielfalt, mit Bachlauf, Schwimmteich, Tümpel und vielen wilden Rückzugsorten für Tiere. Karl Ploberger zeigt dieses lebendige Gartenidyll und gibt Tipps, wie der eigene Garten sommerfit bleibt. Kräuterexpertin Uschi Zezelitsch sorgt mit erfrischenden Rezepten aus Gurken für Abkühlung, und auf der Garten Tulln entsteht eine regenfeste Pergola als neuer Lieblingsplatz. Außerdem gibt es diesmal Rat, wie man mit lautstarken Fröschen im Gartenteich umgehen kann. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

