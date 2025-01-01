Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 1Folge 15
Folge 15: Piraten

40 Min.Ab 12

Jesse begleitet seine Tochter und eine Gruppe Teenager auf einen Segelausflug. Der Spaß nimmt ein jähes Ende, als Piraten das Boot entern und die Besatzung als Geiseln nehmen. Jesse gelingt es, Tennant und das Team zu alarmieren, doch die Piraten werfen ihn kurz darauf von Bord. Während der NCIS unter Hochdruck nach dem Tatmotiv sucht, schlägt Jesse sich auf einer verlassenen Insel durch und nimmt es allein mit den Geiselnehmern auf.

