Navy CIS: Hawaii
Folge 5: Operation Iron Cloud
41 Min.Ab 12
Der japanische Marine Shogo Oda wird erstochen am Strand von Honolulu aufgefunden. Gemeinsam mit seinen Kameraden ist er hier der sogenannten "Operation Iron Cloud" nachgegangen, bei der es um ein computerbasiertes Training mit Schwerpunkt auf die Raketenabwehr geht. Könnte das womöglich mit der Tat zusammenhängen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: Hawaii
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
Enthält Produktplatzierungen