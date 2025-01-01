Navy CIS: Hawaii
Folge 16: Nur das Beste
42 Min.Ab 12
Das Team schleust Kai undercover als Koch in ein Restaurant ein, um einem Verdächtigen auf die Spur zu kommen. Die Ermittlungen werden schnell brenzlig, als Kai mitten in eine Schlägerei gerät. Unterdessen muss sich Tennant privaten Problemen stellen: Alex zieht in Erwägung, ein Baseballstipendium anzunehmen, doch sein Vater ist strikt dagegen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Navy CIS: Hawaii
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12GEWALT
