"CBS Serien"Staffel 1Folge 11
Folge 11: Hoch gepokert

42 Min.Ab 12

Tara ermittelt undercover bei einem privaten Pokerturnier, um an die Handydaten eines Verdächtigen zu gelangen. Bevor sich die Agentin jedoch zurückziehen kann, fliegt ihre Tarnung auf. Ohne eine Möglichkeit, mit ihrem Team in Kontakt zu treten, steht Tara allein einem gefährlichen Drogendealer und seinen Handlangern gegenüber.

