Navy CIS: Hawaii
Folge 14: Anhörung
41 Min.Ab 12
Die leitende Special Agentin des NCIS Pearl Harbor, Jane Tennant, und ihr Team bringen bei der Untersuchung von Verbrechen, in die Militärpersonal und die nationale Sicherheit verwickelt sind, ihre Pflichten gegenüber Familie und Land in Einklang.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: Hawaii
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
Enthält Produktplatzierungen