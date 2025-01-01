Navy CIS: Hawaii
Folge 9: Der Weg zur Wahrheit
42 Min.Ab 12
Kurz vor dem Jahrestag des Angriffs auf Pearl Harbor wird die Leiche eines vor ca. 80 Jahren verstorbenen Soldaten gefunden. Eine DNA-Analyse identifiziert den Mann als Ken Ito. Doch Ken Ito ist nicht nur immer noch am Leben, sondern auch ein hochdekorierter Kriegsveteran, der in zwei Tagen von der Navy geehrt werden soll.
