Navy CIS: Hawaii

Schiffbruch

"CBS Serien"Staffel 1Folge 19
Schiffbruch

SchiffbruchJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Hawaii

Folge 19: Schiffbruch

42 Min.Ab 12

Ein Mann wird von einer Raubkatze angefallen und getötet. Die Spur führt das NCIS-Team zu Schmugglern, die die gefährlichen Tiere illegal auf die Insel bringen. Während sich Kai bei den Ermittlungen einer Kollegin annähert, sorgt sich Tennant um Alex, dessen Baseballkarriere nach einer Verletzung auf dem Spiel steht.

