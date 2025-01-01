Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Hawaii

Die Tränen des Meeres

"CBS Serien"Staffel 1Folge 2
Die Tränen des Meeres

Die Tränen des MeeresJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Hawaii

Folge 2: Die Tränen des Meeres

42 Min.Ab 12

Am North Shore wird ein Geldtransporter nach einer Sprengstoffexplosion 30 Meter in die Luft katapultiert und anschließend ausgeraubt. Der Fahrer des Wagens wurde hingerichtet, seine Beifahrerin überlebte den Überfall. Für das Navy CIS-Team bleiben einige Fragen ungeklärt: Warum hielt der Transporter kurz vor dem Überfall unplanmäßig und warum wurde das Sicherheitssystem ausgeschaltet?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Hawaii
"CBS Serien"
Navy CIS: Hawaii

Navy CIS: Hawaii

Alle 3 Staffeln und Folgen