Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Hawaii

Aufgehende Sonne

"CBS Serien"Staffel 2Folge 11
Aufgehende Sonne

Aufgehende SonneJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Hawaii

Folge 11: Aufgehende Sonne

41 Min.Ab 12

Als einige Mitglieder der Yakuza während eines Deals niedergeschossen werden, schaltet sich der NCIS ein. Sie staunen nicht schlecht, als plötzlich ihr alter Bekannter Neil Pike vor ihnen steht. Der Agent von der Küstenwache ist in eine Undercover-Operation involviert und unterstützt das Team bei ihren Ermittlungen. Die führen schnell ins Milieu der japanischen Mafia - und Hawaii könnte schon bald vor einem Untergrundkrieg stehen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Hawaii
"CBS Serien"
Navy CIS: Hawaii

Navy CIS: Hawaii

Alle 3 Staffeln und Folgen