Navy CIS: Hawaii
Folge 2: Den Griff lockern
41 Min.Ab 12
Auf einem Autoschrottplatz entdecken Mitarbeiter kurz vor der Entsorgung eines Wagens eine Leiche im Kofferraum. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um den Marine Staff Sergeant Travis Cobb. Wer hat versucht, das Opfer auf eine derart grausame Art und Weise zu entsorgen? Aus Angst, ihren Posten als Verbindungsagentin des NCIS zu verlieren, hadert Kate unterdessen mit der Entscheidung, ob sie ihrem Vorgesetzten von ihrer Beziehung zu Lucy erzählen soll.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
