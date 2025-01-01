Navy CIS: Hawaii
Folge 12: Abgeschottet
42 Min.Ab 12
Ein hochdekorierter Navy-Captain wird erschlagen an einem entlegenen Strand aufgefunden. Jane Tennant und ihr Team begeben sich auf die Suche nach dem Täter. Dabei erhalten sie allerdings keinerlei Hinweise aus der Einheit des Toten. Die Agenten stoßen jedoch schon bald auf einen Verdächtigen - dieser ist ein Ex-Soldat, der nun als Mönch in einem Kloster lebt.
