Navy CIS: Hawaii

Plötzlicher Tod

"CBS Serien"Staffel 2Folge 5
Folge 5: Plötzlicher Tod

42 Min.Ab 12

Kurz nach dem Football-Spiel seines Bruders fällt Ben Ioane von der Tribüne des Stadions. War es ein unglücklicher Unfall oder wurde er absichtlich hinuntergestoßen? Als die NCIS-Agenten die Ermittlungen aufnehmen, werden sie auf die Koa-Brüder Max und Inu aufmerksam, die als Erpresser-Duo auf der Insel Samoa ihr Unwesen treiben. Doch damit nicht genug: Bald gerät noch eine weitere Person in den Kreis der Verdächtigen ...

