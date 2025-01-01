Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 2Folge 17
Folge 17: Starke Nerven

42 Min.Ab 12

Kai und Jesse sollen den Personenschutz für eine Informantin übernehmen, die dem FBI im Fall eines Waffenhändlers wichtige Anhaltspunkte liefern soll. Dabei ahnen sie nicht, dass das Mädchen etwas im Schilde führt. Derweil ist Milius zurück auf Hawaii und macht Alex ein Geständnis.

