Navy CIS: Hawaii
Folge 15: Willkommen zurück
40 Min.Ab 12
Ein Passant rettet eine Frau aus einer Notsituation und verschwindet daraufhin spurlos. Allerdings geht ein Video der Heldentat viral und der NCIS identifiziert den Mann als einen vor acht Jahren aus dem Dienst desertierten Navy-Soldaten. Weil der Mann berufliche Kontakte zu nordkoreanischen Agenten hatte, macht sich das Team augenblicklich auf die Suche nach ihm - und gerät in einen Konflikt mit feindlichen Spionen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: Hawaii
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
Enthält Produktplatzierungen