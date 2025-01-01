Navy CIS: L.A.
Folge 1: Ein hochrangiges Ziel
41 Min.Ab 12
Einsatz am Flughafen: Das NCIS-Team muss den Inhalt eines Frachtcontainers überprüfen, der eigentlich Hilfsgüter für Syrien enthalten sollte, nun aber bis obenhin mit gestohlenen Blutbestrahlungsgeräten gefüllt ist. Die Agents kommen schnell dahinter, wer dafür verantwortlich ist - und müssen gleichzeitig um ihren Job zittern, denn die internen Ermittlungen wegen des Maulwurfs laufen immer noch auf Hochtouren. Es sieht so aus, als wäre das Team entbehrlich ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
