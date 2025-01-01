Navy CIS: L.A.
Folge 9: Russische Geheimnisse
42 Min.Ab 12
Callen wird einmal mehr mit seinem Vater Garrison konfrontiert, als dieser wegen eines Falles nach L.A. kommt. Die Russin Katerina, eine ehemalige KGB-Agentin, wurde radioaktiv vergiftet. Wie sich herausstellt, half Garrison ihr einst bei der Flucht aus der Sowjetunion. Doch die beiden verbindet weitaus mehr, wie Callen bald erfahren muss. Zunächst gilt es allerdings herauszufinden, wer Katerina nach dem Leben trachtet - und warum.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
