"CBS Serien"Staffel 8Folge 8
Folge 8: Um die Ecke gedacht

41 Min.Ab 12

Bei einem Quiz, dass die konkurrierenden Universitäten Whitley und Braddock veranstalten, erleidet der Student Yuri Volonev einen heftigen Stromschlag, als er auf den Buzzer drückt. Er fällt ins Koma. Volonev arbeitete an einem prestigeträchtigen Projekt, das offenbar einige Aufmerksamkeit erregte - jemand hat versucht, auf geheime Dateien Volonevs zuzugreifen. Als schließlich seine kleine Tochter entführt wird, muss der NCIS schnell handeln.

