"CBS Serien"Staffel 8Folge 10
41 Min.Ab 12

Nach wie vor ermittelt das Team intern in Sachen Maulwurf. Carl Brown gab bereits zu, den NCIS infiltriert zu haben, ist allerdings nicht bereit, auszupacken. Nell soll ihm im Auftrag von Hetty noch einmal auf den Zahn fühlen. Unterdessen erschießt eine Unbekannte vor Callens Haustür zwei Männer. Wie sich herausstellt, ist sie auch in den Maulwurf-Fall verwickelt und braucht Hilfe - denn ihr Boss will sie töten ...

