Navy CIS: L.A.
Folge 6: Carla
42 Min.Ab 12
Als Navy Commander George Owens in seiner Wohnung überfallen wird, kommt ihm Hausmeister Martin zu Hilfe. Martin scheint kampferprobt zu sein, denn er überwältigt den Eindringling wie ein Profi. In Martins Wohnung finden sich schließlich zahlreiche Waffen und Hinweise auf ein Mädchen namens Carla Stone. Offenbar hat Martin ein dunkles Geheimnis - und der NCIS verliert keine Zeit, um es zu lüften. Was sie herausfinden, sorgt für eine Überraschung bei den Agenten.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren