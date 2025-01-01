Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Zurück zur Natur

"CBS Serien"Staffel 8Folge 18
Zurück zur Natur

Zurück zur NaturJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 18: Zurück zur Natur

41 Min.Ab 12

Bei einem Cyberangriff auf das Finanzamt werden wertvolle Daten gestohlen. Der Hauptverdächtige Logan Gorman wird ermordet, doch seine mutmaßlichen Komplizen, das Ehepaar Nelson, erfreut sich bester Gesundheit. Eric und Nell nehmen undercover die Verfolgung der beiden auf, während Sam und Anna eine weitere heiße Spur finden: Gorman hatte noch einen Mittäter, Trevor Young, in dessen Haus Sam und Anna eine interessante Entdeckung machen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen