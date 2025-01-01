Navy CIS: L.A.
Folge 19: Last Minute nach Tokio
40 Min.Ab 12
Der Ingenieur Sheldon Rhodes fliegt mitsamt seinem Wohnwagen in die Luft. Verdächtig sind zunächst alle Mitglieder seines Teams, mit denen er für die Navy einen neuen Zerstörer entwickelt hat. Rhodes' Kollege Aiden Tinker gerät sofort ins Visier des NCIS, da er Last Minute nach Tokio reisen will - vermutlich, um geheime Informationen zu verkaufen. Sam und Callen schaffen es ebenfalls ins Flugzeug und liefern sich mit diversen Widersachern ein gefährliches Duell über den Wolken.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren