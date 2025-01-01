Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 8Folge 19
40 Min.Ab 12

Der Ingenieur Sheldon Rhodes fliegt mitsamt seinem Wohnwagen in die Luft. Verdächtig sind zunächst alle Mitglieder seines Teams, mit denen er für die Navy einen neuen Zerstörer entwickelt hat. Rhodes' Kollege Aiden Tinker gerät sofort ins Visier des NCIS, da er Last Minute nach Tokio reisen will - vermutlich, um geheime Informationen zu verkaufen. Sam und Callen schaffen es ebenfalls ins Flugzeug und liefern sich mit diversen Widersachern ein gefährliches Duell über den Wolken.

