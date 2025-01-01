Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 8Folge 21
Folge 21: Gold von gestern

39 Min.Ab 12

Ein Obdachloser entführt Robert Bryant, den Leiter der Veterans Administration. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Täter um den ehemaligen Navy-Commander Charles Langston, der für Hetty kein Unbekannter ist: Die beiden verbindet eine gemeinsame Geschichte. Nachdem Hetty das Team eingeweiht hat, stehen alle auf Langstons Seite - doch dann wird er entführt, denn jemand hat es ebenfalls auf Langstons eigentliches Ziel abgesehen: ein geheimes Lager mit Goldbarren.

