Folge 11: Donnie und Nicholas

42 Min.Ab 12

Weihnachten steht vor der Tür und Jake und Bishop kommen nicht umhin, die Zukunft ihrer Beziehung zu besprechen. Währenddessen wird Ducky von einem Mann angegriffen, der angeblich über Informationen bezüglich seines Halbbruders verfügt, der vor einigen Jahrzehnten verstorben ist. Das Navy CIS Team beginnt sofort mit der Suche nach dem Täter, während Ducky in Erinnerungen an vergangene Zeiten und vor allem die letzten Tage mit seinem Halbbruder schwelgt.

