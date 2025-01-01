Navy CIS
Folge 12: Zwei Städte
40 Min.Ab 12
Das Privatflugzeug des Industriellen Jenner wird vom Himmel geholt, da sich kein Funkkontakt herstellen lässt. Abbys Adoptivbruder Luca hätte als Koch mit an Bord sein sollen, befindet sich aber nicht unter den fünf Toten, die bereits in der Luft ermordet wurden. Er hat mit der Sache nichts zu tun, aber seine Freundin Eva, eine russische Schläferin, scheint ihre Finger im Spiel zu haben. Sie agiert im Auftrag des russischen Attachés Pavlenko ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
