"CBS Serien"Staffel 13Folge 22
Folge 22: Henry

40 Min.Ab 16

McGee nimmt sich des 14-jährigen Henry Marshall an, nachdem der Junge den Einbrecher Mickey Doyle bei sich zu Hause ertappt und auf ihn geschossen hat. Doyle konnte allerdings fliehen. Der Mann hatte einen guten Grund, bei Henry einzubrechen: Er wollte den Jungen ausschalten, da dieser ihn bei einem Mord beobachtet hat. Als Doyle schließlich selbst zum Mordopfer wird, stoßen Gibbs und sein Team auf eine heiße Spur ins Drogengeschäft ...

