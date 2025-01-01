Navy CIS
Folge 7: Das Sherlock-Konsortium
Die Familie Hayes hat es nicht leicht: Sohn Michael sitzt seit 16 Jahren wegen Mordes im Gefängnis - zu Unrecht, wie er behauptet. Nun wurde auch noch sein Vater Runyan ermordet. Gibbs hat seine liebe Not bei den Ermittlungen, denn der Hobby-Detektiv-Verein von Ducky funkt ihm immer wieder dazwischen. Die Amateur-Spürnasen haben aus mehreren Gründen ein reges Interesse an den beiden Verbrechen - und liefern schließlich einen entscheidenden Hinweis ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
