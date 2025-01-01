Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 13Folge 8
Folge 8: Verbrannte Erde

42 Min.Ab 12

Im Südsudan betreiben Ärzte und Navy-Angehörige eine Krankenstation, um der Bevölkerung zu helfen. Als Rebellen die Einrichtung überfallen, werden der Chefarzt Dr. David Woods und die Krankenschwester Joni Ryan entführt. Für Tony sind die Ermittlungen eine Reise in die schmerzliche Vergangenheit, denn Dr. Woods ist mit seiner großen Liebe Jeanne verheiratet, die den Agenten bei der Rettung ihres Mannes hilft.

