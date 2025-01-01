Navy CIS
Folge 24: Die Familie geht vor
41 Min.Ab 16
Es stellt sich heraus, dass Jacob Scott einer Verleumdungskampagne zum Opfer fiel und in Wahrheit Trent Kort hinter allem steckt. Gibbs und sein Team setzen alles daran, den Mann zu finden. Tonys Leben wird unterdessen völlig auf den Kopf gestellt: Ziva kam bei dem Bombenanschlag auf die Farm in Israel ums Leben und hinterlässt ihre kleine Tochter Tali - deren Vater Tony ist. Nun muss er sich zwischen seinem Job und seiner neuen Rolle als Vater entscheiden ...
