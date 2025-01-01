Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Begründete Zweifel

"CBS Serien"Staffel 13Folge 19
Begründete Zweifel

Begründete ZweifelJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 19: Begründete Zweifel

42 Min.Ab 12

Der Journalist Laurence Jennings wurde in seinem Haus ermordet. Da er für die Navy arbeitete, beginnen Gibbs und seine Kollegen mit den Ermittlungen. Sie bekommen es gleich mit zwei Verdächtigen zu tun, denn Jennings' Geliebte und seine Ehefrau bezichtigen sich gegenseitig der Tat. Tatsächlich sind beide Frauen schuld an seinem Tod - doch auf ganz andere Weise, als es den Anschein hat. Tony sen. entdeckt unterdessen sein gutes Herz und opfert sich für eine junge Obdachlose auf.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen