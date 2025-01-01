Navy CIS
Folge 19: Begründete Zweifel
42 Min.Ab 12
Der Journalist Laurence Jennings wurde in seinem Haus ermordet. Da er für die Navy arbeitete, beginnen Gibbs und seine Kollegen mit den Ermittlungen. Sie bekommen es gleich mit zwei Verdächtigen zu tun, denn Jennings' Geliebte und seine Ehefrau bezichtigen sich gegenseitig der Tat. Tatsächlich sind beide Frauen schuld an seinem Tod - doch auf ganz andere Weise, als es den Anschein hat. Tony sen. entdeckt unterdessen sein gutes Herz und opfert sich für eine junge Obdachlose auf.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
