"CBS Serien" Staffel 13 Folge 16
Folge 16: Ein letzter Besuch

42 Min. Ab 12

Die Petty Officers Finn und Shor geraten auf ihrer Patrouille mit Waffendieben aneinander. Finn wird erschossen, Shor verletzt. Die Diebe entkommen. Am Tatort treffen Gibbs und sein Team auf den ATF-Agenten Kitt, der die Bande schon eine ganze Weile jagt. Offenbar verschieben sie die Waffen unter anderem nach Afrika. Um die Ermittlungen zu beschleunigen, wendet sich Tony an Jeanne. Einer der Kompagnons ihres Vaters ist in die Sache verwickelt ...

