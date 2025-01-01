Navy CIS
Folge 2: Lauter nette Nachbarn
42 Min.Ab 16
Navy-Lieutenant Davis Mooney wird tot in seinem Whirlpool aufgefunden. Nach Angaben der Nachbarn soll er an einem Buch über eine Mordserie geschrieben haben, deren Täter nie gefasst wurde, und soll kurz vor einem Durchbruch gewesen sein. Ob ihm sein Aufklärungswille zum Verhängnis wurde?
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
