Navy CIS
Folge 22: Der Richter
42 Min.Ab 12
CIA-Agent Clark sucht Gibbs in seinem Haus auf, um im Fall des Offshore-Kontos weiter zu ermitteln. Doch dort trifft er auf Mallory. Bei dem folgenden Schusswechsel kommt Clark ums Leben und Mallory plädiert auf Notwehr. Der NCIS versucht die wahren Abläufe herauszufinden. Richter Deakin hat indessen einen neuen Namen auf seiner Blacklist der Selbstjustiz: Leroy Jethro Gibbs.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
